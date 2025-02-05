Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:SarısekiFuat Tosyalı Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç, Serdar Soydan
İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Erbay Eker (Dk. 67 Erdem Can Polat) Ahmet Bilir, Kerem Kurşun (Dk. 79 Berat Yılmaz), Turan Tuzlacık, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp, Khalil, Muhammet Beşir (Dk. 84 Yusuf Acer)
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Lundstram, Batagov, Malheiro, Evren Elmalı, Ozan Tufan (Dk. 46 Umut Güneş), Mendy, Sikan, Cham (Dk. 46 Zubkov), Cihan Çanak (Dk. 59 Banza), Enis Destan
Goller: Dk. 27 ve 55 Muhammet Beşir (İskenderunspor), Dk. 50 Batagov, Dk. 70 Enis Destan (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Erbay Eker, Dk. 90+4 Ahmet Bilir (İskenderunspor), Dk. 66 Banza, Dk. 84 Umut Güneş, Dk. 90+5 Sikan (Trabzonspor)
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