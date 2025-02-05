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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:12 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:12
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:SarısekiFuat Tosyalı Spor Kompleksi

        Hakemler: Ali Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç, Serdar Soydan

        İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Erbay Eker (Dk. 67 Erdem Can Polat) Ahmet Bilir, Kerem Kurşun (Dk. 79 Berat Yılmaz), Turan Tuzlacık, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp, Khalil, Muhammet Beşir (Dk. 84 Yusuf Acer)

        Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Lundstram, Batagov, Malheiro, Evren Elmalı, Ozan Tufan (Dk. 46 Umut Güneş), Mendy, Sikan, Cham (Dk. 46 Zubkov), Cihan Çanak (Dk. 59 Banza), Enis Destan

        Goller: Dk. 27 ve 55 Muhammet Beşir (İskenderunspor), Dk. 50 Batagov, Dk. 70 Enis Destan (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45+2 Erbay Eker, Dk. 90+4 Ahmet Bilir (İskenderunspor), Dk. 66 Banza, Dk. 84 Umut Güneş, Dk. 90+5 Sikan (Trabzonspor)

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