İskenderun'da depremlerin ikinci yılında mezarlıklar ziyaret edildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.
Afette yakınlarını kaybedenler, sabahın erken saatlerinden itibaren ellerindeki çiçeklerle Çankaya Deprem Mezarlığı'na gitmeye başladı.
Mezar taşlarını yıkayan ziyaretçiler, yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.
Ziyarette bazı aileler gözyaşı döktü.
Çeşitli kurumların personeli de mezarlıktaki vatandaşlara ikramlarda bulundu.
Depremin ikinci yılında oğlunun kabri başına giden Aysel Çetinkaya, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Onsuz dayanamıyorum, 2 yıldır her gün buradayım. Acılarım halen taze, hiç dinmiyor." dedi.
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