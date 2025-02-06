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        İskenderun'da depremlerin ikinci yılında mezarlıklar ziyaret edildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:12 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:41
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        İskenderun'da depremlerin ikinci yılında mezarlıklar ziyaret edildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

        Afette yakınlarını kaybedenler, sabahın erken saatlerinden itibaren ellerindeki çiçeklerle Çankaya Deprem Mezarlığı'na gitmeye başladı.

        Mezar taşlarını yıkayan ziyaretçiler, yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Ziyarette bazı aileler gözyaşı döktü.

        Çeşitli kurumların personeli de mezarlıktaki vatandaşlara ikramlarda bulundu.

        Depremin ikinci yılında oğlunun kabri başına giden Aysel Çetinkaya, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Onsuz dayanamıyorum, 2 yıldır her gün buradayım. Acılarım halen taze, hiç dinmiyor." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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