Hatay'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya-Reyhanlı yolundaki şüpheli aracı durdurdu.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada yabancı uyruklu 4 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı belirlenen S.Ş. ile S.C. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. tutuklanırken, S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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