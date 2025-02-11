Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 20:28 Güncelleme: 11.02.2025 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL

        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya-Reyhanlı yolundaki şüpheli aracı durdurdu.

        Ekiplerin araçta yaptığı aramada yabancı uyruklu 4 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

        Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı belirlenen S.Ş. ile S.C. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. tutuklanırken, S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı

        Benzer Haberler

        Hatay'da "Avrupa 112 Günü " etkinliği düzenlendi
        Hatay'da "Avrupa 112 Günü " etkinliği düzenlendi
        Hatay'da kuş gribi görülen mahalle karantinaya alındı
        Hatay'da kuş gribi görülen mahalle karantinaya alındı
        Hatay'da "Birlikte Yeniden İnşa Etmeye Devam Ediyoruz" konulu sergi açıldı
        Hatay'da "Birlikte Yeniden İnşa Etmeye Devam Ediyoruz" konulu sergi açıldı
        Hatay'da kalp krizinden yaşamını yitiren astsubay adına yaptırılan anaokulu...
        Hatay'da kalp krizinden yaşamını yitiren astsubay adına yaptırılan anaokulu...
        Hatay Valiliğinden Arsuz ve Samandağ'da duyulan uçak seslerine ilişkin açık...
        Hatay Valiliğinden Arsuz ve Samandağ'da duyulan uçak seslerine ilişkin açık...
        Hatay Valiliği'nden tedirgin eden patlama seslerine ilişkin açıklama
        Hatay Valiliği'nden tedirgin eden patlama seslerine ilişkin açıklama