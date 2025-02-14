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        Hatay'da Kupik Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 55 kişinin öldüğü Kupik Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 19:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 19:52
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        Hatay'da Kupik Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 55 kişinin öldüğü Kupik Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan müteahhit Ziyadin K. katıldı. Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, tutuksuz sanık inşaat mühendisi Nezir G. ise yer almadı.

        Müteahhit Ziyadin K, savunmasında, inşaatın yapımının belediyenin kontrolünde sürdüğünü söyledi.

        Kolon kesilmesiyle ilgili bir şey bilmediğini savunan Ziyadin K, şöyle konuştu:

        "Bina yapılırken tüm malzemeyi en iyisinden kullandık. Binaya güvenmesem 5 sene orada yaşamazdım. İnşaat mühendisini, mimarı denetleyecek kişileri belediye belirledi. Ben 2007 yılında bodrum katını markete satmak için gelmiştim. Geldiğimde kolon kesilmesi görmedim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum."

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

        Öte yandan, yıkılan binada yakınları vefat eden bazı aileler, duruşma sonrasında Kırıkhan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 55 kişinin öldüğü 10 katlı Kupik Apartmanı'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin, 2 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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