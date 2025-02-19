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        Hatay'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Belen ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:48 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:48
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        Hatay'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Hatay'ın Belen ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alparslan K'nin (46) kullandığı 31 ALM 763 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun kara yolunda park halindeki 34 CVP 274 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde araçta sıkışan Alparslan K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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