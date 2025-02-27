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        Hatay'ın Kültür ve Sanat Çarşısı depremde atölyesi yıkılan ressama umut oldu

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da depremde iş yeri yıkılan 37 yaşındaki ressam Derya Tatlıcı, afetzede sanatçıların desteklenmesi için kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda açtığı atölyede çalışmalarını devam ettirme imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:55
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        Hatay'ın Kültür ve Sanat Çarşısı depremde atölyesi yıkılan ressama umut oldu
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        MEHMET BAYRAK - Hatay'da depremde iş yeri yıkılan 37 yaşındaki ressam Derya Tatlıcı, afetzede sanatçıların desteklenmesi için kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda açtığı atölyede çalışmalarını devam ettirme imkanı buldu.

        Ressam Tatlıcı'nın Defne ilçesindeki evi ve 7 yıllık atölyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

        Bir süre şehir dışında yaşadıktan sonra ailesiyle İskenderun ilçesine yerleşen Tatlıcı, kentteki afetzede çocuklara yönelik gönüllü resim etkinlikleri düzenledi.

        Tatlıcı, resimle tanıştırdığı çocukların yüzünü güldürdüğü etkinliklerin ardından işine dönmek için Hatay Valiliği ile AFAD koordinasyonunda 20 Aralık 2024'te Çekmece Mahallesi'nde kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'na başvurdu.

        Başvurusunun olumlu sonuçlanmasıyla yeni atölyesine kavuşan ressam, sanatını devam ettirme imkanı buldu.

        İş yerinin duvarlarını eserleriyle renklendiren Tatlıcı, hem çalışmalarını müşterilerine sunuyor hem de çocuklara resim eğitimi vermeyi sürdürüyor.

        - "İnsanlar atölyemin duvar rengini çok beğeniyor"

        Derya Tatlıcı, AA muhabirine, depremden önce özel okullarda resim öğretmenliği de yaptığını söyledi.

        Afetzede sanatçıların desteklenmesi için açılan çarşının kente dönmesini sağladığını dile getiren Tatlıcı, "Şehrin sanatçıları depremden sonra dağılmışlardı. Hatay Valiliğinin bizlere sağladığı bu imkan, Antakya'ya dönmemdeki en büyük etken oldu." dedi.

        Tatlıcı, diğer meslektaşlarıyla duvarlarını boyadıkları çarşıya estetik güzellik kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

        Küçük ama şirin bir atölyesinin olduğunu anlatan Tatlıcı, şöyle konuştu:

        "İnsanlar atölyemin duvar rengini çok beğeniyor. Önceki atölyem de böyle renkliydi. Depremden sonra Antakya resimleri yapmaya başladım. Resimlerimde yıkılan yapılar ve eski Antakya sokakları var. Maalesef hepsi yıkıldı ama bizler oraları resimlerimizde yaşatmaya devam edeceğiz."

        Tatlıcı, Habib-i Neccar Camisi ve Saint Pierre Kilisesi'nin kapıları ile Musevi Havrası'nı işlediği eserlerini tamamlamayı planladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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