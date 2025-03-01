Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 01.03.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Şamil Y. yönetimindeki 31 ARH 070 plakalı motosiklet Ocaklı Mahallesi'nde Muhammet Süleyman Y. yönetimindeki 31 ALA 440 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Uzaya biletleri hazır
        Uzaya biletleri hazır
        Skandal tartışmanın yankıları
        Skandal tartışmanın yankıları
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        5 bölgede yağış var... Bugün hava nasıl olacak?
        5 bölgede yağış var... Bugün hava nasıl olacak?
        Oscar’ı kim kazanır?
        Oscar’ı kim kazanır?
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Martenitsa bilekliği takıyorsanız bu kurala uyun!
        Martenitsa bilekliği takıyorsanız bu kurala uyun!
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Paul McCartney'nin kayıp bas gitarı ve 'gizemli' kayıp enstrümanlar
        Paul McCartney'nin kayıp bas gitarı ve 'gizemli' kayıp enstrümanlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi

        Benzer Haberler

        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı
        Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı
        Hatay'da Cemil Çapar Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 7 sanığın yargılanma...
        Hatay'da Cemil Çapar Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 7 sanığın yargılanma...
        Hatay'da kanser hastaları ve aileleri için oluşturulan "Pİ Kız Kardeşim Köy...
        Hatay'da kanser hastaları ve aileleri için oluşturulan "Pİ Kız Kardeşim Köy...
        İskenderunspor'un kupada çeyrek finale yükselmesi kentte sevinç yaşattı
        İskenderunspor'un kupada çeyrek finale yükselmesi kentte sevinç yaşattı
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, Suriye'de ziyaretlerde bulundu
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, Suriye'de ziyaretlerde bulundu