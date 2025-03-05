Hatay'da fırtına etkili oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, 3 tekne alabora oldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, 3 tekne alabora oldu.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.
Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.
Fırtına, kentteki etkisini sürdürüyor.
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