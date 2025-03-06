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        Samandağ Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'da Samandağ Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 21:39 Güncelleme: 06.03.2025 - 21:44
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        Samandağ Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'da Samandağ Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'ndeki hastanenin yoğun bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Yoğun bakım ünitesindeki hastalar, tedbir amaçlı çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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