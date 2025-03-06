Samandağ Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da Samandağ Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hatay'da Samandağ Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'ndeki hastanenin yoğun bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yoğun bakım ünitesindeki hastalar, tedbir amaçlı çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.