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        Hatay'da 4 firari hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 09:37 Güncelleme: 22.03.2025 - 09:37
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        Hatay'da 4 firari hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülere yönelik Samandağ ve İskenderun ilçelerinde operasyon düzenledi.

        Çalışmada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan S.G, M.S.S, E.G. ve S.K. ile aranan E.E, S.B, S.Ö. ve İ.O'yu yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.O. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Hükümlüler ise cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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