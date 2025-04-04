Hatay'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.S.Ş'nin kullandığı 31 KNF 08 plakalı otomobil, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Takla atan araçtaki sürücü ve R.Ş. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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