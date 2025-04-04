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        Hatay'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 17:05 Güncelleme: 04.04.2025 - 17:08
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        Hatay'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.S.Ş'nin kullandığı 31 KNF 08 plakalı otomobil, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Takla atan araçtaki sürücü ve R.Ş. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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