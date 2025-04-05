Homeland müzik grubu Hatay'da konser verdi

Piyanist ve besteci Tuluğ Tırpan'ın da içinde bulunduğu müzik grubu, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Büyükşehir Belediyesince "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında Kültür ve Sanat Çarşısı'ndaki açık alanda gerçekleştirilen konser, yağışa rağmen yoğun ilgi gördü.

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