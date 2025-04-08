Baharın müjdecisi leylekler Hatay'a dönmeye başladı
Hatay'da hava sıcaklıklarının artmasının ardından baharın müjdecisi leyleklerin dönüş yolculuğu başladı.
Hatay'da hava sıcaklıklarının artmasının ardından baharın müjdecisi leyleklerin dönüş yolculuğu başladı.
Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, ilkbaharda havaların ısınmasıyla kentteki yuvalarına geri dönüyor.
"Baharın müjdecisi" olarak adlandırılan leylekler, merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nin semalarında güzel görüntüler oluşturdu.
Leyleklerin yolculuğu kamerayla görüntülendi.
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