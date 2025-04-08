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        Baharın müjdecisi leylekler Hatay'a dönmeye başladı

        Hatay'da hava sıcaklıklarının artmasının ardından baharın müjdecisi leyleklerin dönüş yolculuğu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 17:06 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:15
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        Baharın müjdecisi leylekler Hatay'a dönmeye başladı
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        Hatay'da hava sıcaklıklarının artmasının ardından baharın müjdecisi leyleklerin dönüş yolculuğu başladı.

        Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, ilkbaharda havaların ısınmasıyla kentteki yuvalarına geri dönüyor.

        "Baharın müjdecisi" olarak adlandırılan leylekler, merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nin semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

        Leyleklerin yolculuğu kamerayla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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