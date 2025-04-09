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        Hatay'da çenesine inşaat demiri saplanan işçi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çenesine inşaat demiri saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:45 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:45
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        Hatay'da çenesine inşaat demiri saplanan işçi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çenesine inşaat demiri saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde çalışan Muharrem T, iddiaya göre ayağının kayması sonucu düştü.

        Düştüğü yerde çenesine demir saplanan işçi yaralandı.

        Muharrem T, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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