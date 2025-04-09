Hatay'da çenesine inşaat demiri saplanan işçi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çenesine inşaat demiri saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çenesine inşaat demiri saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde çalışan Muharrem T, iddiaya göre ayağının kayması sonucu düştü.
Düştüğü yerde çenesine demir saplanan işçi yaralandı.
Muharrem T, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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