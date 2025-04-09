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        Hatay'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 23:41 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:50
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        Hatay'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Dörtyol-İskenderun kara yolunda, N.A. idaresindeki 42 SA 271 plakalı otomobil ile Z.T'nin kullandığı 31 AUD 952 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki L.B. yaralandı. Ağır yaralanan L.B, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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