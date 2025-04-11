Hatay'da "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif Sempozyumu" düzenlendi

Hatay'da, 4 üniversitenin işbirliği ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Masatlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ve Burdur Mehmet Akif Üniversitesinin (MAKÜ) işbirliğiyle HMKÜ Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışına katıldı.

Burada konuşan Masatlı, Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisini yalnızca sözlerinde değil, hayatının her anında yaşamış büyük bir dava adamı olduğunu söyledi.

Masatlı, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, fedakarlığını ve imanını en güçlü şekilde yansıttığını ve İstiklal Marşı'nın da bu sevginin en büyük nişanesi olduğunu vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy'un tarih ve kültür adına büyük önem arz ettiğini belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"O, vatan sevgisini sadece kelimelerle değil, hayatıyla, mücadelesiyle ve örnek ahlakıyla göstermiş, bizlere milli birlik ve beraberliğin en güçlü sembollerinden biri olarak miras kalmıştır. Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele ruhu ve vatan sevgisi, Hatay'ımızın her yanına ve insanına sirayet etmiştir. Akif, İstiklal Marşı'mızda milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini destanlaştırmış, Hatay'ımız da yıllar sonra aynı ruhla ana vatanımıza katılmıştır. 63. vilayetimiz olan Hatay'da da Akif'in savunduğu milli birlik ve beraberlik anlayışı ilelebet baki kalacaktır."

- "Kaleminde düşmana karşı çelikten bir irade taşıyordu" HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de sempozyumla Mehmet Akif Ersoy'u anmaktan ve onun eşsiz mirasına tanıklık etmekten, bir rektör olmanın ötesinde bir evlat, bir yurttaş ve bir fikir yolcusu olarak onur duyduğunu dile getirdi. Eren, Mehmet Akif Ersoy'un sadece bir şair değil, irfanı kelamla yoğurmuş, inancı mücadeleyle harmanlamış bir aksiyon adamı olduğunu kaydetti. Mehmet Akif Ersoy'un yüreğinde "Allah'a sarsılmaz bir iman" olduğunu belirten Eren, "Zihninde milletine karşı sonsuz bir sadakat ve kaleminde düşmana karşı çelikten bir irade taşıyordu." dedi. Moderatörlüğünü HMKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Topkaya'nın üstlendiği "Mehmet Akif'in Feraseti ve Hatay Meselesinin Manevi Cephesi" temalı sempozyumda HMKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Orhan Oğuz "İstiklal Şairi Mehmet Akif Antakya'da", Doç. Dr. Hasan Kaplan "Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım: Milletin derdiyle dertlenen bir şair Mehmet Akif Ersoy", Doç. Dr. Mikail Kolutek "Mehmet Akif Ersoy'un Antakya Seyahati" ve Dr. Mehmet Sılay da "Akif'in Antakya seyahati, intibaları ve son şiiri" adlı sunumlar yaptı.