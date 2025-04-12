Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Defne ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Hatay'ın Defne ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Toygarlı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 3. katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Suriyelilerin Cilvegözü'nden ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyelilerin Cilvegözü'nden ülkelerine dönüşü sürüyor
        Geri dönüşümün sürdürülebilirliğine dikkat çekmek için ejderha heykeli yapt...
        Geri dönüşümün sürdürülebilirliğine dikkat çekmek için ejderha heykeli yapt...
        Hatay'da, kavga ihbarına giden polis ekibine sürpriz
        Hatay'da, kavga ihbarına giden polis ekibine sürpriz
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Hatay'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Hatay'da protesto edildi
        Hatay'da asayiş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da asayiş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da "Avrupa'dan Türküler" konseri
        Hatay'da "Avrupa'dan Türküler" konseri