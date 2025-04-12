Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Toygarlı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 3. katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.