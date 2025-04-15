Hatay'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye personeli kurtardı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye personelince kurtarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye personelince kurtarıldı.
Mızraklı Mahallesi'nde ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye personeli, merdivenle çıktığı ağaçtaki kediyi indirdi.
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