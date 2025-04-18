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        Hatay'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Hatay'da jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:24 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:24
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        Hatay'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Hatay'da jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Kumlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Öğrencilere akülü arabalarla eğitim veren ekipler, emniyet kemerinin önemi, yaya geçişlerinin kullanımı konularında da bilgilendirmede bulundu.

        Jandarma araçlarına da binen öğrenciler, ekip araçları hakkında bilgi edindi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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