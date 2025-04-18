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        Hatay'da inşaat şantiyesindeki konteynerler yandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteynerler yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:23 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:28
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        Hatay'da inşaat şantiyesindeki konteynerler yandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteynerler yandı.

        Odabaşı Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteynerler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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