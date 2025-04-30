Hatay'da ahşap barakada çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda bulunan ahşap barakada çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda bulunan ahşap barakada çıkan yangın söndürüldü.
Yeşil Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan ahşap barakada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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