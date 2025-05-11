Hatay'da Türk Kızılay ekiplerinden depremzede annelere ziyaret
Türk Kızılay Hatay Şubesi ekipleri, 6 Şubat 2023'teki depremlerde çocuklarını kaybeden anneleri ziyaret etti.
Türk Kızılay Hatay Şubesi ekipleri, 6 Şubat 2023'teki depremlerde çocuklarını kaybeden anneleri ziyaret etti.
Ekipler, Anneler Günü dolayısıyla merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki konteyner kentlerde kalan kadınlarla bir araya geldi.
Ziyarette ekipler, depremlerde evlatlarını kaybeden annelerle sohbet etti.
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