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        Hatay Valisi Masatlı, depremzede annelerle bir araya geldi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile eşi Esra Masatlı, şehit anneleri ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşlerini kaybeden annelerle yemekte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 21:28 Güncelleme: 11.05.2025 - 21:33
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        Hatay Valisi Masatlı, depremzede annelerle bir araya geldi
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile eşi Esra Masatlı, şehit anneleri ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşlerini kaybeden annelerle yemekte bir araya geldi.

        Anneler Günü dolayısıyla Defne ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda Vali Masatlı, annelere karanfil verdi, sohbet etti.

        Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde insanlık vicdanının en önemli günlerinden birini yaşadıklarını söyledi.

        Annelerle bir araya geldikleri için mutlu olduğunu ifade eden Masatlı, "Annelerimizin her yanı ve yönüyle güçlü tutulması, onların desteklenmesi hem bizim Türk toplumu içerisinde ailemizin hem de milletimiz ve devletimizi güçlü kılacaktır." dedi.

        Program, Antakya Medeniyetler Korosu konseriyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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