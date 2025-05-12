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        Hatay'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 21:49 Güncelleme: 12.05.2025 - 21:56
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        Hatay'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kıcı mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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