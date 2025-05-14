Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da "Hataybot Robot Yarışması" başladı

        Hatay'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Hataybot Robot Yarışması" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 13:16 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da "Hataybot Robot Yarışması" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Hataybot Robot Yarışması" başladı.

        Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Hatay Merkez Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 470 takım ile 1739 öğrenci katıldı.

        Öğrenciler, 7 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada tasarladıkları robotlarla dereceye girmeyi hedefliyor.

        Vali Mustafa Masatlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, yarışmaya geleceğin teknolojisini inşa etmek isteyen öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

        Öğrencilerin bu yarışmayla hem problem çözme hem inovatif düşünme hem de takım çalışması becerilerini geliştirme imkanı bulduğunu anlatan Masatlı, "Şimdi bizlere düşen görev ve sorumluluk, bu çocuklarımızın hem ulusal hem uluslararası robotik ve teknolojik yarışmalarda başarı sağlamaları için her türlü imkanı seferber etmektir." dedi.

        Masatlı, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi.

        Öğrencilerden Onur Türkoğlu (13), Lego Sumo kategorisinde katıldığı yarışmanın, yaptıkları çalışmaları gösterebilmek için çok güzel olduğunu söyledi.

        Öğrencilerden 13 yaşındaki Metehan Bozkurt ise yaptığı robotla yarışmada birinci olmayı hedeflediğini dile getirdi.

        Konser ve halk oyunu gösterilerinin de yer alacağı yarışma, yarın final etabı karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Gerçek ortaya çıktı
        Gerçek ortaya çıktı
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        DEM Parti sahaya iniyor
        DEM Parti sahaya iniyor
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor

        Benzer Haberler

        Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentleri "kardeş şehir" oluyor
        Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentleri "kardeş şehir" oluyor
        Hatay'da kayınbiraderlerinden birini öldürüp diğerini yaralayan zanlı yakal...
        Hatay'da kayınbiraderlerinden birini öldürüp diğerini yaralayan zanlı yakal...
        Hatay'da 14 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne asker oldu
        Hatay'da 14 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne asker oldu
        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Hatay'da engelliler korosu konser verdi
        Hatay'da engelliler korosu konser verdi
        Hatay'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Hatay'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi