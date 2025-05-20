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        Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 memur alımı yapacak

        Hatay Büyükşehir Belediyesince farklı birimlerde istihdam edilmek üzere 150 memur alımı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:17
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 memur alımı yapacak
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        Hatay Büyükşehir Belediyesince farklı birimlerde istihdam edilmek üzere 150 memur alımı yapılacak.

        İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda itfaiye eri, zabıta ve farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek 150 memur alımı için başvuruların başladığı bildirildi.

        Açıklamada, personel alımının kentteki çalışmaların aksamaması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

        İtfaiye eri ve zabıta memurluğu pozisyonları için başvuruların İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, diğer memur kadroları için adayların "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yararlanabileceği belirtildi.

        Açıklamada, 30 Mayıs'ta sona erecek başvuruların KPSS puanı ve ilanda belirtilen diğer şartlar doğrultusunda değerlendirileceği kaydedildi.

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        Galeri

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