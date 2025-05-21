Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz rehber öğretmenlerle görüştü

Konuşmanın ardından toplantıda, eğitimde rehberlik hizmetlerinin önemi ve öğrencilerin psikososyal gelişimi konuları ile sahada karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Yılmaz, Kaymakamlığın konferans düzenlenen toplantıda, öğrencilerin akademik başarısı kadar ruhsal ve sosyal gelişimlerinin de önemli olduğunu söyledi.

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