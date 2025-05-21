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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz rehber öğretmenlerle görüştü

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçede görev yapan rehber öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:33
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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz rehber öğretmenlerle görüştü
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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçede görev yapan rehber öğretmenlerle bir araya geldi.

        Yılmaz, Kaymakamlığın konferans düzenlenen toplantıda, öğrencilerin akademik başarısı kadar ruhsal ve sosyal gelişimlerinin de önemli olduğunu söyledi.

        Konuşmanın ardından toplantıda, eğitimde rehberlik hizmetlerinin önemi ve öğrencilerin psikososyal gelişimi konuları ile sahada karşılaşılan sorunlar ele alındı.

        Programda öğretmenlerin talep ve önerileri dinlendi.

        Galeri
        Galeri

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