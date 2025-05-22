Hatay'da trafik denetimlerinde 625 sürücüye ceza uygulandı

Öte yandan plakası saklanan, standart dışı egzoz bulunan 35 motosiklet ile 18 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Denetimlerde 1980 aracı kontrol eden ekipler, kural ihlali yaptığı belirlenen 625 sürücüye 2 milyon 170 bin lira ceza uyguladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafik denetiminde 625 sürücüye 2 milyon 170 bin lira ceza kesildi.

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