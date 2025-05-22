Hatay'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 DH 028 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.
Ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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