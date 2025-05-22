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        Hatay'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:13
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        Hatay'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 DH 028 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

        Ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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