Antakya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
O.K. idaresindeki 31 AIC 987 plakalı otomobil, Antakya kara yolunun Gülderen mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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