Hatay'da serada uyuşturucu üretimi için kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı

Adreste 7 bin 350 kök Hint keneviri, 27 kilo 450 gram esrar, 1 kilogram kenevir tohumu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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