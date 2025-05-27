Hatay'da serada uyuşturucu üretimi için kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde serasında uyuşturucu üretimi amacıyla Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde serasında uyuşturucu üretimi amacıyla Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gözene Mahallesi'ndeki seraya uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Adreste 7 bin 350 kök Hint keneviri, 27 kilo 450 gram esrar, 1 kilogram kenevir tohumu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan sera sahibi, jandarma komutanlığına götürüldü.
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