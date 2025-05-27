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        Hatay'da serada uyuşturucu üretimi için kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde serasında uyuşturucu üretimi amacıyla Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:50 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:50
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        Hatay'da serada uyuşturucu üretimi için kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde serasında uyuşturucu üretimi amacıyla Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gözene Mahallesi'ndeki seraya uyuşturucu operasyonu düzenledi.

        Adreste 7 bin 350 kök Hint keneviri, 27 kilo 450 gram esrar, 1 kilogram kenevir tohumu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sera sahibi, jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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