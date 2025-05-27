Hatay'da 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Bunun üzerine Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı'nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlattı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edildi.

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