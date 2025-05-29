Hatay'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

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