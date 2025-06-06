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        Hatay'da bayramın ilk günü Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi

        Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki afette yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Narlıca Deprem Mezarlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 10:39 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:14
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        Hatay'da bayramın ilk günü Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki afette yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Narlıca Deprem Mezarlığı'nı ziyaret etti.

        Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gidenler, yakınlarının kabirlerini suladı, çiçek bıraktı.

        Kur'an-ı Kerim okuyan ziyaretçiler, dua etti.

        Bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü ziyarette depremzedeler birbirleriyle bayramlaştı.

        Ziyaretçilerden 70 yaşındaki Cemile Keleş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Antakya ilçesindeki kızının yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini dile getiren Keleş, "Kızım çiçek gibiydi. Onun için mezarına çiçek ekiyorum. Yapacak bir şey yok. Evlatlar hiç unutulmaz. Allah kimseye evlat acısı göstermesin." dedi.

        Afette yakınlarını kaybeden Mustafa Kıran da sevdiklerini anmak için mezarlarını ziyaret ettiğini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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