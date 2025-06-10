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        Hatay'da tırın otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Belen ilçesinde, tırın, önünde seyreden otomobili sürüklediği kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 21:15 Güncelleme: 10.06.2025 - 21:15
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        Hatay'da tırın otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, tırın, önünde seyreden otomobili sürüklediği kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AHS 205 plakalı tır, Muhlisali Mahallesi'nde önünde ilerleyen 31 AKA 848 plakalı otomobile çarptı.

        Otomobilin, tır tarafından sürüklendiği kazada, isimleri öğrenilemeyen sürücüler yara almadı.

        Araçlarda hasara neden olan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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