Hatay'da drift yapan sürücüye 48 bin 559 lira ceza kesildi

Kamera kayıtlarından plakası tespit edilen pikabın sürücüsü C.T'ye, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve drift yapmaktan 48 bin 559 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tomruksuyu Mahallesi'nde bir pikabın drift yaptığını belirledi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan ve drift yapan sürücüye 48 bin 559 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.