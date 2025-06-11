Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da drift yapan sürücüye 48 bin 559 lira ceza kesildi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan ve drift yapan sürücüye 48 bin 559 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:02 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da drift yapan sürücüye 48 bin 559 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan ve drift yapan sürücüye 48 bin 559 lira ceza uygulandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tomruksuyu Mahallesi'nde bir pikabın drift yaptığını belirledi.

        Kamera kayıtlarından plakası tespit edilen pikabın sürücüsü C.T'ye, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve drift yapmaktan 48 bin 559 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        Hatay'da drift atan sürücüye 48 bin lira ceza
        Hatay'da drift atan sürücüye 48 bin lira ceza
        Yeşilay Hatay Şubesinden Antakya Belediye Başkanı Yapar'a ziyaret
        Yeşilay Hatay Şubesinden Antakya Belediye Başkanı Yapar'a ziyaret
        Kadın mühendis eşinin memleketinde devlet desteğiyle fabrika kurdu
        Kadın mühendis eşinin memleketinde devlet desteğiyle fabrika kurdu
        Yayladağı'nda bursluluk sınavında tam puan alan öğrenci ödüllendirildi
        Yayladağı'nda bursluluk sınavında tam puan alan öğrenci ödüllendirildi
        Hatay'da motosiklet kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi
        Hatay'da motosiklet kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi
        Arsuz'da bahçe kapısına sıkışan köpek kurtarıldı
        Arsuz'da bahçe kapısına sıkışan köpek kurtarıldı