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        Hatay'da jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerini ağırladı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, jandarma ekipleri 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 22:18 Güncelleme: 12.06.2025 - 22:18
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        Hatay'da jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerini ağırladı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, jandarma ekipleri 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerini ağırladı.

        Naciye Suna Oktay Anaokulu öğrencilerini ağırlayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmaları anlattı.

        Zeybek gösterisinin de yer aldığı etkinlikte, pasta kesildi ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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