Hatay'da bağışlarla yaptırılacak kreşin temeli atıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde bağışlarla yaptırılacak ve 3 dilde eğitim verecek kreşin temeli atıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi, Dünya Çocukları Vakfı (DÇV) ve ISS-Netzwerk gGmbH iş birliğiyle Aşağıokçular Mahallesi'nde yapılacak, Türkçe, Almanca ve İngilizce eğitim verecek kreşin temelinin atıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Mehmet Öntürk, Almanya'daki Türk ve Alman vatandaşlarının bağış kampanyalarına destek verdiklerini belirtti.

Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasında bu tür kampanyaların önemine değinen Öntürk, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sadece Hatay'a harcanan 44 milyar dolardır. Afetin boyutu bu kadar büyük ama bu kreşin yapılması emin olun, o 44 milyar dolardan daha değerli." ifadelerini kullandı.

Gazze ve Filistin'de çocukların zulüm yaşadıklarını hatırlatan Öntürk, şunları kaydetti:

"Bugün insanlık basit ve şahsi meseleler için birbirini öldürüyor. 1000 kilometre mesafelerden birbirlerine füzeler atıyorlar. Gazze’de, Filistin'de o çocuklar zulüm içerisinde yaşıyor. Afetin boyutunu görmeden 3 bin kilometre ileriden birbirine sahip çıkan insanlar da var. Bugün Türk-Alman dostluğu bunu gösterdi. Dinleri, dilleri ve renkleri farklı ama insanlık böyle bir şey olmalı, biz bunu yapmalıyız. Bunu yapan her insana teşekkür ediyorum. Benim şehrime yardım için gelen herkese her zaman kapım açık olacak ve her zaman da yanlarında olacağım."