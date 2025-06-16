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        Hatay'da bağışlarla yaptırılacak kreşin temeli atıldı

        Hatay'ın Defne ilçesinde bağışlarla yaptırılacak ve 3 dilde eğitim verecek kreşin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 18:20 Güncelleme: 16.06.2025 - 18:25
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        Hatay'da bağışlarla yaptırılacak kreşin temeli atıldı
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        Hatay'ın Defne ilçesinde bağışlarla yaptırılacak ve 3 dilde eğitim verecek kreşin temeli atıldı.

        Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi, Dünya Çocukları Vakfı (DÇV) ve ISS-Netzwerk gGmbH iş birliğiyle Aşağıokçular Mahallesi'nde yapılacak, Türkçe, Almanca ve İngilizce eğitim verecek kreşin temelinin atıldığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Mehmet Öntürk, Almanya'daki Türk ve Alman vatandaşlarının bağış kampanyalarına destek verdiklerini belirtti.

        Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasında bu tür kampanyaların önemine değinen Öntürk, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sadece Hatay'a harcanan 44 milyar dolardır. Afetin boyutu bu kadar büyük ama bu kreşin yapılması emin olun, o 44 milyar dolardan daha değerli." ifadelerini kullandı.

        Gazze ve Filistin'de çocukların zulüm yaşadıklarını hatırlatan Öntürk, şunları kaydetti:

        "Bugün insanlık basit ve şahsi meseleler için birbirini öldürüyor. 1000 kilometre mesafelerden birbirlerine füzeler atıyorlar. Gazze’de, Filistin'de o çocuklar zulüm içerisinde yaşıyor. Afetin boyutunu görmeden 3 bin kilometre ileriden birbirine sahip çıkan insanlar da var. Bugün Türk-Alman dostluğu bunu gösterdi. Dinleri, dilleri ve renkleri farklı ama insanlık böyle bir şey olmalı, biz bunu yapmalıyız. Bunu yapan her insana teşekkür ediyorum. Benim şehrime yardım için gelen herkese her zaman kapım açık olacak ve her zaman da yanlarında olacağım."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Serap Güler ise açılacak kreşin yaşam ve kahkahalarla dolu bir yer olacağını belirtti.

        Dünya Çocukları Vakfı Başkanı Ali Koban da 6 Şubat 2023'ten bu yana kente yardımların devam ettiğini vurguladı.

        Hatay'a ikinci kreşi kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Koban, "Daha önce Samandağ Belediyesine kazandırdığımız kreş ile birçok çocuğa ulaşarak kaliteli eğitim almasına imkan sağladık. İçinde kum havuzu, kaydırak ve oyun alanlarının olduğu 750 metrekarelik bahçesi olacak. 3 sınıfta toplam 66 çocuğa eğitim imkanı sağlayacak kreşte, Türkçe dışında Almanca ve İngilizce de eğitim verilecek." dedi.

        Konuşmaların ardından kreşin temeli atıldı.

        Törene Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye Dairesi Başkanı Christina Busche, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ⁠Süreyya İnal, Hanseatic Help Vakfı Genel Müdürü ⁠Claudia Meister, Berlin Antakya Derneği Başkanı Nihat Sorgeç ve ⁠Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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