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        Hatay'da "Parça Tesirli Pazarlar" oyunu sahnelendi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Parça Tesirli Pazarlar" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 09:29 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:51
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        Hatay'da "Parça Tesirli Pazarlar" oyunu sahnelendi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Parça Tesirli Pazarlar" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

        Büyükşehir Belediyesinin "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında hazırlanan tiyatro oyunu, Kisecik Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da sahnelendi.

        Oyunu, çok sayıda sanatseverler izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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