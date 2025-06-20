Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Denizciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
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