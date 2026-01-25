Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Eminevim Ümraniyespor'da teknik direktör Levent Açıkgöz, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 16:26 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Eminevim Ümraniyespor'da teknik direktör Levent Açıkgöz, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

        Açıkgöz, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor'un sıkıntılı süreçten geçmesine rağmen genç oyuncularıyla güzel mücadele verdiğini söyledi.


        İki takımı da tebrik eden Açıkgöz, "Kazanmamız gereken bir maçtı, hata yapmamamız gerekiyordu. Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah önümüzdeki haftalar için de bu sürecimiz devam eder. Kazanma alışkanlığımızı artırarak sıkıntılı sıralamadan kurtulmak istiyoruz. Bunu da çocuklarımız başaracak güçte, inanıyoruz." diye konuştu.


        Atakaş Hatayspor Yardımcı Antrenörü Emrah Volkan Sayılğan ise takımı üst sıralara taşımak için çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:


        "Çok genç bir takımımız var ama daha yolun çok başındayız, yeni başladık. Mücadelemize devam edeceğiz. Kulübün maddi olanaklarını zorlamadan doğru transferlerin peşindeyiz. Umarım onlar da önümüzdeki hafta bizimle bu yarışa dahil olacak. Güzel sonuçlar almaya başlayacağımıza inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Hatay'da mobilya atölyesinde yangın (2)
        Hatay'da mobilya atölyesinde yangın (2)
        Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
        Mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
        Hatay'da mobilya atölyesinde yangın
        Hatay'da mobilya atölyesinde yangın
        İnsan hayatına mal olabilen 'hatalı araç parkı' konusunda sürücüler uyarıld...
        İnsan hayatına mal olabilen 'hatalı araç parkı' konusunda sürücüler uyarıld...