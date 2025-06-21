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        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 23:26 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:26
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        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Yayladağı-Antakya çevre yolunun Sofular Mahallesi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 80 EK 615 plakalı otomobil ile 31 AKJ 209 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1'i ağır 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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