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        Hatay'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        Hatay'ın Hassa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 23:39 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:39
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        Hatay'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, O.Y'nin kullandığı 31 B 7734 plakalı hafif ticari araç, Hassa-Gaziantep yolunun Deliçay Kavşağı'nda, Cafer Artık'ın idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde motosiklet sürücüsü Artık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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