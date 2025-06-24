Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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