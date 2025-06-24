Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        "Kafes-50" operasyonunun Hatay ayağında 4 şüpheli daha tutuklandı

        Hatay merkezli 8 ilde gerçekleştirilen "Kafes-50" operasyonunda, yeşil reçeteye tabi ilaçları sahte evrak ve faturalarla dağıtılmış gibi göstererek uyuşturucu tacirlerine sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:04 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kafes-50" operasyonunun Hatay ayağında 4 şüpheli daha tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay merkezli 8 ilde gerçekleştirilen "Kafes-50" operasyonunda, yeşil reçeteye tabi ilaçları sahte evrak ve faturalarla dağıtılmış gibi göstererek uyuşturucu tacirlerine sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 29 Şubat 2024'te düzenlenen operasyon kapsamındaki soruşturma devam etti.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 ilde gerçekleştirilen çalışmada, aralarında doktor, kamu görevlisi, eczane sahibi, ecza deposu mesul müdürü, 3 ecza deposu sahibi ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişinin olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Yeşil reçeteye tabi ilaçları sahte evrak ve faturalarla dağıtılmış gibi göstererek uyuşturucu tacirlerine sattıkları öne sürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        "Kafes-50" operasyonunun Hatay ayağında tutuklu sayısı 22'e yükseldi.

        - Bakan Yerlikaya duyurmuştu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl 29 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-50" operasyonlarında, organize suç örgütü üyesi 37 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

        Yerlikaya, Hatay merkezli, Ankara, Adana, Manisa, Mersin, İstanbul, Konya ve Eskişehir'de yakalanan organize suç örgütü üyesi 28 şüphelinin, depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalar ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıklarının tespit edildiğini, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve jandarma tarafından yapılan analiz ve saha araştırmaları sonucunda yaklaşık 2 milyar 250 milyon liralık kamu zararının oluştuğunun belirlendiğini ifade etmişti.

        Operasyonun Hatay ayağında gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklanmış, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Hatay'da orman yangını
        Hatay'da orman yangını
        Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç'ten Başsavcı Çelikkol'a ziyaret
        Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç'ten Başsavcı Çelikkol'a ziyaret
        Hatay Adliyesinin çelik konstrüksiyonla tasarlanan ek hizmet binası açıldı
        Hatay Adliyesinin çelik konstrüksiyonla tasarlanan ek hizmet binası açıldı
        Okulların kapanmasıyla Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yoğu...
        Okulların kapanmasıyla Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yoğu...
        Hatay'da mahsur kalan kedi yavruları ve dereye düşen köpek kurtarıldı
        Hatay'da mahsur kalan kedi yavruları ve dereye düşen köpek kurtarıldı