Hatay'da apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Karataş Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatı kısmında hasar oluştu.
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