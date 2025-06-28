Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun Teknik Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        İskenderun Teknik Üniversitesinde (İSTE) mezuniyet heyecanı yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 02:58 Güncelleme: 28.06.2025 - 02:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun Teknik Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İskenderun Teknik Üniversitesinde (İSTE) mezuniyet heyecanı yaşandı.

        Üniversitenin yerleşkesinde gerçekleştirilen törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, üniversitelerin sadece bilgi veren değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk kazandıran kurumlar olduğunu söyledi.

        Mezun öğrencilerin heyecanı, sevinci ve gururuna ortak olduklarını dile getiren Masatlı, "Mezun gençlerimiz, diplomalarının yanı sıra sabrın, emeğin ve öğrenmenin karşılığını alıyor. Üniversitelerimiz, ülkemizin bilim ve teknolojiye dayalı kalkınmasında önemli rol üstleniyor." dedi.

        İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel de mezunları tebrik ederek, "Gençler, yalnızca meslek sahibi olmanız değil, aynı zamanda yaşadığınız topluma, ülkenize ve insanlığa anlamlı katkılar sunmanız önemli. Bilgiyi ve erdemi birbirinden ayırmadan yolunuza devam edin." diye konuştu.

        Uluslararası öğrenciler adına konuşan Filistinli Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Youssef Alhafi ise "Ülkemde hala silah sesleri yankılanıyor ancak biz burada umutla mezun oluyoruz. Türkiye bizim için sadece bir eğitim yeri değil, aynı zamanda bir aile oldu." ifadelerini kullandı.

        Üniversite birincisi Mustafa Bekar'ın mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı törende, öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

        Törene, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Maydonoz Döner operasyonunda 32 tutuklama
        Maydonoz Döner operasyonunda 32 tutuklama
        "Gazze'de ateşkes olabilir"
        "Gazze'de ateşkes olabilir"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Polonya ve Litvanya mayın anlaşmasından çekildi
        Polonya ve Litvanya mayın anlaşmasından çekildi
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Hatay'da "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının korunmasına destek
        Hatay'da "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının korunmasına destek
        Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü
        TÜGVA Hatay İl Temsilciliğinden yaz okuluna davet
        TÜGVA Hatay İl Temsilciliğinden yaz okuluna davet
        Karadenizli emekli öğretmen memleketindeki yayla turizmini Hatay'a taşıdı
        Karadenizli emekli öğretmen memleketindeki yayla turizmini Hatay'a taşıdı