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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Hatay'da narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu:

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hatay'ın Erzin ilçesinde zirai dondan ve kuraklıktan etkilenen narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:24
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Hatay'da narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu:
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hatay'ın Erzin ilçesinde zirai dondan ve kuraklıktan etkilenen narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu.

        Bayraktar, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki narenciye bahçelerini gezdi, oda başkanlarından ve üreticilerden bilgi aldı.

        Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayraktar, iklim değişikliğinin tarım sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek, "2025 yılına başladığımızda bir taraftan don, bir taraftan dolu, bir taraftan aşırı yağışlar, hortum ve kuraklık, tarım sektörünü olumsuz etkilemeye maalesef devam ediyor." dedi.

        Bayraktar, Hatay'da da çok sayıda üreticinin ve narenciye bahçesinin zirai dondan etkilendiğini, şu anda da kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

        Yaşanan afet sonrasındaki zararların göz önünde bulundurularak çiftçilere destek sağlanması gerektiğini söyleyen Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Şimdi don felaketinden zarar gören üreticilerimize verilecek desteği, kuraklıktan zarar gören üreticilerimiz için de istiyoruz. Bunun dışında çiftçilerimiz bankalara, Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu. Piyasaya borçlu üreticilerimiz var. Zarar gören çiftçilerimizin para kazanamayacakları için ödeme kabiliyetini kaybettiğini görüyoruz. Dolayısıyla üreticilerimizin bu banka borçlarını ödeyebilmeleri mümkün değil. Bu borçlara muhakkak suretle faizsiz yapılandırma talep ediyoruz."

        Bayraktar, üreticilerin emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili yaşadığı sorunların çözülmesini istedi.

        Su sorununun da gün geçtikçe arttığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Türkiye, önümüzdeki yıllarda su fakiri bir ülke olacak. Yani bugün 1300 metreküp olan kişi başı su tüketim miktarı önümüzdeki yıllarda 1000 metreküpün altına düşecek. Şimdiden tedbirlerimizi almamız lazım. Bu bahçede 280 metrede suyu zor buluyorlar, bulamıyorlar. Bu bahçede sulama sıkıntısı var, göletlerden su verilmiyor. Dolayısıyla çiftçimizin suya ulaşma problemi var.

        Bu, önümüzdeki yıllarda daha fazla kendini hissettirecek. Dolayısıyla sulama yatırımlarının çok hızlı şekilde bitirilmesi önemli. Çiftçilerimizin basınçlı sulama sistemlerine geçmesini sağlamamız lazım. Suyun yüzde 67'sini hala tarım sektörü kullanıyor. Demek ki tasarruf tedbirlerini öncelikle tarım sektöründe almamız lazım. Bunları alırsak kuraklıktan en az etkilenen ülkelerden biri oluruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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