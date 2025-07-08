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        Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 00:14 Güncelleme: 08.07.2025 - 00:14
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        Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Tomruksuyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk ve ağaçlık alanda örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesi ve mahallelinin de desteğiyle kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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