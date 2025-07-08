Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Tomruksuyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk ve ağaçlık alanda örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesi ve mahallelinin de desteğiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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