        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da hırdavat dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırdavat dükkanında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        25.01.2026 - 21:37
        Hatay'da hırdavat dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırdavat dükkanında çıkan yangın hasara yol açtı.


        Çay Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu yanında bulunan tek katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kimyasal ve yanıcı maddelerin bulunması nedeniyle zaman zaman yeniden alevlenen yangın, polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla akatyakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

        Yangında hırdavat dükkanında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

